Oasport.it - LIVE Italia-Germania 1-0, Amichevole calcio femminile in DIRETTA: prima mezz’ora di alto livello per le azzurre

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA29? Si muove bene Cambiaghi in area, la cerca Bonfantini da sinistra: copre la difesa tedesca che concede corner.26? Boattin scivola in copertura su Buhl, ci pensa la difesa azzurra sul tentativo di cross radente della tedesca, dal lato corto destro.25?in proiezione offensiva, libera l’area Boattin dopo leggera confusione dal limite.22? Spinge Endemann che scodella la sfera da destra superando Giuliani: sventa di testa Bergmaschidell’incombere delle avversarie.20? CHANCE MONUMENTALE PER CAMBIAGHI! Giugliano calcia in area da sinistra, ribattuta corta di Mahmutovic e Cambiaghi di sinistro in tap-in trova il salvataggio sulla linea della difesa tedesca.17?aggressiva in questo frangente, specialmente in uscita sulla pressione laterale.