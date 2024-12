Ilrestodelcarlino.it - L’Ancona fa tris, Amadori affonda il Notaresco

0 Ancona 1 (3-5-2): Loliva; Pulsoni, Ferri (23’ st Mesisca), Quacquarelli; Agostini (9’ st Carrozzo), Braccia, Di Cairano (1’ st Di Bartolo), Arrigoni, Ciutti; Persano (29’ st Forcini), Infantino. A disp. Santarelli, D’Ascenzio, Taddei, Belli, Ndiaye. All. Evangelisti. ANCONA (3-4-1-2): Bellucci 6,5; Boccardi 6,5, Codromaz 7,5, Rovinelli 6,5; Bugari 6,5, Sare 7,5, Gulinatti 6,5, Pecci 7,5; Belcastro 6,5 (39’ st Magnanini sv); Martinello 6 (47’ st Merighi sv),7 (24’ st Azurunwa 6). A disp. Bianchi, Ramires, Useini, Sambou, Marino, Savor. All. Gadda. Arbitro: Spina di Barletta. Rete: 29’. Note - Ammoniti: Di Cairano, Arrigoni, Carrozzo, Braccia, Boccardi; spettatori: un migliaio circa, compresi circa trecento anconetani; recuperi: 1’ + 4’. Terza vittoria consecutiva perche espugna il Savini digrazie a un gol die rilancia le sue quotazioni in classifica, a due punti dai playoff ma anche a tre dal secondo posto.