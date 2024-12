Ilfattoquotidiano.it - La Coppa Davis si farà in Italia: la Final 8 si giocherà a Bologna dal 2025 al 2027

Leggi su Ilfattoquotidiano.it

L’si prende anche lae diventa sempre più la capitale del tennis. L’Unipol Arena didalalsarà il teatro della fasee delladel Mondo del tennis maschile, vinta per due anni consecutivi dagli azzurri. Dopo le ultime edizioni della8 disputate a Malaga, in Spagna, si era parlato di un possibile trasferimento della competizione in Cina. Invece alla fine l’ha spuntata il capoluogo emiliano, come ha annunciato la Federazione Internazionale Tennis (Itf): “L’ha una ricca storia nel tennis e una comprovata capacità di ospitare eventi sportivi di livello mondiale”.Il riferimento implicito è ovviamente per le Atps che, grazie alla positiva esperienza a Torino, sono state confermate infino al 2030 (probabilmente ci sarà una staffetta tra Torino e Milano).