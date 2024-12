Nerdpool.it - Kraven – Il Cacciatore, online i primi 8 minuti del film!

Leggi su Nerdpool.it

Con una mossa a sorpresa, forse per aumentare l’hype intorno al, Sony ha svelato e reso disponibili ufficialmente per tutti idi– Il, atteso nuovoin arrivo l’11 dicembre.Gli 8iniziali delsono al momento disponibili in lingua originale. Eccoli:La sinossi di– Il– Ilracconta la violenta storia della nascita e del destino di uno dei villain più iconici della Marvel.Aaron Taylor-Johnson interpreta, un uomo la cui complessa relazione con il suo spietato padre, Nikolai Kravinoff (Russell Crowe), lo conduce su un cammino di vendetta con conseguenze brutali, motivandolo a diventare non solo il più grandedel mondo, ma anche uno dei più temuti.– Il, prodotto da Sony Pictures in associazione con Marvel, che racconta la storia di Sergei Kravinoff, personaggio creato da Stan Lee e Steve Ditko nel 1964 e uno dei villain più amati dell’universo di Spider-Man.