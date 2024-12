Ilnapolista.it - Juventus, Tuttosport resta il più onesto intellettualmente: “Koopmeiners, 60 milioni e non tocca palla”

Leggi su Ilnapolista.it

il più, 60e nonVa dato atto adi essere il quotidiano piùquando si scrive di. Altrove regnano la censura e l’omertà, una protezione mediatica di Giuntoli che ha del sorprendente e dell’inspiegabile (qui la disastrosa campagna acquisti di Giuntoli). Guido Vaciago, invece, direttore di, che pure litigò con Allegri, scrive senza paraocchi:No, non bastano nove assenti per giustificare un tale scempio. Lanon può soffrire contro la quintultima in campionatoe buttare via una vittoria essenziale per la classifica. E non può avere più pareggi che vittorie in campionato. Qualcosa si è inceppato e Thiago Motta ha l’obbligo di risolvere il problema (o i problemi) perché questo ritmo non consente alladi arrivare al quarto posto, linea del Piave stabilita dalla società.