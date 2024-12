Lapresse.it - Joe Biden grazia il figlio Hunter, quando a giugno disse che non lo avrebbe fatto

Il presidente Joehato ilrisparmiandogli una possibile condanna al carcere per reati federali legati all’acquisto illegale di armi e alle tasse. Il presidente Usa non ha così mantenuto la parola pronunciata in passato a riguardo, cioè che nonusato il suo potere per salvare ildalle condanne. Era il 13scorsoaffermò pubblicamente che nonto, appena condannato nel Delaware per reati legati all’acquisto e alla detenzione di armi.Joe: “Non darò laa mio”Il capo della Casa Bianca parlò ai giornalisti dicendo: “Mi attengo alla decisione della giuria. Lo farò e non lo grazierò”, le parole di allora di. In una dichiarazione rilasciata domenica sera, il presidente Usa invece ha detto: “Credo nel sistema giudiziario, ma mentre mi ci sono confrontato, credo anche che la politica grezza abbia infettato questo processo e abbia portato a un errore giudiziario”.