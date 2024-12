Ilfattoquotidiano.it - Guillermo Mariotto scompare durante la diretta, Milly Carlucci: “Si è alzato e si è allontanato dal teatro”. Ecco cosa è successo

Dov’è finito? È quanto si sono chiesti i fan di Ballando con le stelle dopo la prima manche di semifinali, che si sono svolte lo scorso sabato, 30 novembre. Già al termine dell’esibizione di Luca Barbareschi, infatti,nota l’assenza del giudice dal banco: “Vi devo far notare una. Non c’è, si èe si èdal“, spiega la conduttrice. E la stessa Selvaggia Lucarelli prova anche a sdramatizzare con una battuta: “Si è infortunato pure lui“, scherza la giornalista riferendosi allo stop che ha costretto il nuovo maestro di Federica Pellegrini, Samuel Peron, a dare momentaneamente forfait, mettendo quindi in dubbio la sua presenza per la prossima puntata.Inizialmente, si pensa a un colpo di scena voluto e cercato dallo stesso