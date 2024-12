Digital-news.it - Guida TV Sky e NOW 2 - 7 Dicembre: Piedone, X Factor La Finale, Solar System

TV SKY / NOW 2 - 72024Cerchi qualcosa da guardare su Sky e in streaming su NOW questa settimana? Questo articolo elenca i migliori programmi che andranno in onda sulla piattaforma nei prossimi sette giorni. Troverai film, serie TV, programmi di intrattenimento e altro ancora. Siete pronti a godervi queste imperdibili prime visioni? Quali di questi titoli seguirete con più interesse? Fatecelo sapere nei commenti!Lunedì 2alle 21:15, in esclusiva su Sky Cinema Uno e in streaming su NOW, debutta "– Uno sbirro a Napoli", il primo dei quattro appuntamenti con il nuovo poliziesco Sky Original diretto da Alessio Maria Federici. La serie vede protagonista Salvatore Esposito nei panni dell’Ispettore Vincenzo Palmieri, tornato a Napoli per affrontare il proprio passato e costretto a collaborare con la Commissaria Sonia Ascarelli, interpretata da Silvia D’Amico.