F1 ufficiale | Doohan correrà il GP di Abu Dhabi al posto di Ocon

Dopo le indiscrezioni arrivate dopo il GP del Qatar, adesso è: Alpine ha confermato che Jackfarà il suo debutto in F1 nel Gran Premio di Abualdi Esteban. Il team rilascia il pilota francese prima della chiusura della stagione in un accordo che consente adi partecipare ai test post-stagione per il suo nuovo team Haas. Già nel mese di giugno era stato confermato cheavrebbe lasciato la squadra con sede a Enstone dopo la stagione 2024, ponendo così fine al suo periodo di cinque anni nella squadra. Successivamente è arrivata la notizia che sarebbe passato alla Haas nel 2025, dove sarà affiancato dal debuttante Ollie Bearman. Alpine, che invece aveva già confermatocome nuovo compagno di scuderia di Pierre Gasly, darà subito una prima chance al giovane pilota australiano, che così sarà protagonista nell’ultimo GP dell’anno.