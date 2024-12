Oasport.it - F1, i promossi e bocciati del GP del Qatar 2024: Verstappen fenomeno, bene Leclerc, disastro Norris

GPMax: sempre più nella storia, sempre più. Ogni fine settimana dà una dimostrazione in più di forza, di grandezza. del perché ha stravinto il Mondiale piloti anche se non ha fra le mani la macchina migliore. Dopo una qualifica sprint difficile e una Sprint Race impalpabile, prima fa una pole che gli viene tolta, poi in gara azzecca la partenza e domina in lungo e in largo come ai vecchi tempi.Charles: un secondo posto insperato alla vigilia per il ferrarista. Gestisce alla grande le gomme, interpreta la gara con pazienza e senza forzare nella prima fase, riesce ad approfittare degli errori degli altri e aiuta così la Ferrari ad arrivare all’ultima gara di Abu Dhabi con ancora speranze di gloria nel Mondiale costruttori.