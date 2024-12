.com - Edoardo Bove, chi è il calciatore romano che ha avuto un malore in campo

Leggi su .com

Durante il match Fiorentina-Inter, disputato allo stadio Artemio Franchi di Firenze, un grave episodio ha sconvolto giocatori e tifosi. Al minuto 17, mentre il gioco era fermo per una revisione VAR, il centrocampista violasi è accasciato al suolo privo di sensi. L’immediato intervento dei compagni, degli avversari e dello staff medico ha permesso il trasporto urgente delall’ospedale di Careggi. Fortunatamente,ha ripreso conoscenza in ambulanza. La gara è stata prima sospesa e poi rinviata, lasciando il pubblico in apprensione per le condizioni del giovane atleta.IlindiL’episodio è avvenuto in circostanze drammatiche., dopo essersi chinato per allacciarsi le scarpe, ha iniziato a mostrare segni di difficoltà. Poco dopo, davanti agli occhi dei giocatori avversari Calhanoglu e Dumfries, si è accasciato al terreno.