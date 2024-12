È il più antico caffè di Roma ed è l’unico su Via Condotti | il locale storico al centro della Capitale

Leggi su Funweek.it

Da oltre 200 anni, scrittori e artisti illustri hanno animato le sale di questo. L’Greco, situato in una delle strade più conosciute, Via dei, è un vero e proprio scrigno di arte e cultura.Fondato nel 1760 da NicolaMaddalena, detto “il Greco” per le sue origini levantine, questodivenne presto un luogo di ritrovo per numerosi artisti. Tra i suoi frequentatori più celebri si annoverano il poeta italiano Giacomo Leopardi, il celebre poeta e scrittore tedesco Johann Wolfgang von Goethe, il rinomato scrittore e poeta italiano Gabriele D’Annunzio, e il grande compositore Gioachino Rossini. Anche il rompoeta inglese Lord Byron, il maestroscultura neoclassica Antonio Canova e il pittore fondatorescuola metafisica Giorgio de Chirico erano abituali delGreco.