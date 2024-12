Agi.it - Due ricorrenze al Toro ma la voglia di festeggiare non c'è. Serve aria fresca

AGI - Domani il Torino calcio festeggia i suoi 118 anni di vita sportiva mentre da oggi Urbano Cairo entra nella storia perché del club è diventato il presidente più longevo. Dueche cadono in uno dei momenti più tetri della società, giunta al livello più basso di gradimento con la squadra che domenica ha collezionato l'ottava sconfitta nelle ultime dieci partite (contiamo anche il ko casalingo contro l'Empoli che segnò l'eliminazione dei granata dalla Coppa Italia). Una involuzione tecnica e di risultati che, statistica alla mano, significa soltanto retrocessione in serie B. L'Urbano Cairo dei primi anni, quando ancora aveva dalla sua il consenso del popolo granata e si divertiva a cambiare direttori sportivi e allenatori come fossero calzini, avrebbe da tempo esonerato il tecnico Paolo Vanoli, fortemente strappato al Venezia post promozione, con tanto di penale pagata.