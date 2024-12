Spazionapoli.it - Di Canio attacca Lukaku in diretta: “Conte primo con un attaccante che perde 18 palle su 20!”

Paolo Diha analizzato il momento del Napoli e si è soffermato in particolare su Romelu: l’attacco al belga è arrivato ina Sky Sport. L’avvio di stagione di Romeluè messo sotto analisi da molti addetti ai lavoro. Nonostante i 5 gol e i 5 assist firmati fino a questo momento, c’è chi si aspettava di più dal bomber belga che in alcuni frangenti di questa prima parte del campionato non è sembrato sempre sul pezzo. C’è chi ha messo in discussione il centravanti per quella che è la sua forma fisica che non sarebbe al top.Eppure, i numero parlano di unnte che sta facendo il suo lavoro pur non essendo al massimo delle proprie possibilità, anche grazie a quelli che sono i compiti che gli sta dando lo stesso allenatore. Antonioha voluto fortementein azzurro e si aspetta una crescita importante con il passare dei mesi.