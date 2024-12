Quifinanza.it - Ddl lavoro al rush finale, dimissioni più veloci e nuove regole per lo smart working

Si stringono i tempi per il Ddl Collegato, composto da 33 articoli e pronto per l’esame degli emendamenti, con il voto previsto per i prossimi giorni. Tra le novità ci sono la rimozione dei limiti temporali e delle percentuali di impiego per l’utilizzo delstagionale. Viene inoltre eliminato il vincolo sui contratti a termine per i lavoratori assunti a tempo indeterminato dalle Agenzie per ilpiùper assenze ingiustificateTra le principali novità, si prevede che il datore dipossa considerare concluso il rapporto lavorativo per “fatti concludenti” nel caso in cui un’assenza ingiustificata del lavoratore superi i termini stabiliti dal Ccnl o, in mancanza di tale previsione, i 15 giorni. In tal caso, il datore è obbligato a comunicare l’evento all’Ispettorato nazionale delper verificare la veridicità dell’assenza.