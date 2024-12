Sport.quotidiano.net - Ct Reggio ko con Perugia. Albinea, salvezza vicina

Stop casalingo per il Circolo TennisEmilia, che perde 4-2 l’andata della finale promozione di A2 contro il Junior. La formazione cittadina le prova tutte pur di portare a casa un risultato positivo in vista del return match in programma domenica prossima in Umbria, ma paga dazio alla sfortuna, che la priva a causa di un infortunio rimediato in settimana a Madrid di Andrea Guerrieri, costretto ad alzare bandiera bianca senza giocare. Nel match inauguralesfrutta il pronostico favorevole col francese Johan Tatlot, che piega Tomas Gerini con un veloce 6-2, 6-3; la squadra capitanata da Federico Ottolini avrebbe anche l’opportunità di salire sul 2-0, ma il pur generoso Riccardo Sansone cade dopo 3 ore di lotta sul filo del rasoio con Gilberto Casucci (5-7, 7-6, 7-6). Detto di Guerrieri, che si arrende senza giocare con Gian Marco Moroni, il terzo punto ospite arriva con Alessio De Bernardis, che vince 7-5, 6-3 con Riccardo Bartoli.