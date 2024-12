Chi prende il suo posto in giuria Ballando con le stelle nuove scoperte su Guillermo Mariotto

Leggi su Caffeinamagazine.it

C’è ancora tanto mistero intorno ae al suo abbandono dicon lenel bel mezzo della semifinale, andata in onda sabato 30 novembre. Periodo particolare per Milly Carlucci, che aveva già dovuto fronteggiare l’esclusione di Angelo Madonia e l’infortunio di Samuel Peron. E ora si sta parlando moltissimo del giurato assente.E si sta vociferando chepossa essere sostituito acon le. Le indiscrezioni sul suo conto sono state diverse, infatti potrebbe essere uscito dallo studio del programma di Rai 1 per presunti problemi di salute. Anche se si è detto che possa esserci stata una sorta di emergenza lavorativa. Ora il sito Leggo sta provando a fare chiarezza.Leggi anche: “Bella fregatura”.con le, beffa per Bianca Guaccero dopo l’uscita dicon le, voci sulla sostituzione diMaiotto: chi al suocon lepotrebbe rinunciare a Gullermoper la parte finale della trasmissione.