Chi è luca silvestrone Ravenna presidente Confederimprese

, 52 anni, originario di, potrebbe scegliere la strada del patteggiamento per rispondere alle gravi accuse che lo vedono coinvolto in un procedimento penale. L’uomo è imputato per aver truffato 43 imprenditori, in gran parte agricoli, attraverso la millantata possibilità di accedere a fondi europei inesistenti e sfruttando presunti contatti con la politica e il sistema bancario.L’ultima udienza del processo si è svolta ieri davanti al giudice Federica Lipovscek, ma è stata rinviata a febbraio. Il rinvio si è reso necessario per permettere alla coimputata di, una donna di 54 anni residente ad Alfonsine, di nominare un nuovo avvocato dopo l’indisponibilità del suo precedente legale., dal canto suo, è difeso dall’avvocato Carlo Benini.Le accuse principali nei confronti del 52enne sono di falso aggravato e truffa continuata.