Bove e il malore in Fiorentina-Inter, la ricostruzione: Calhanoglu primo a soccorrerlo

Ildiinha colpito tutto il mondo del calcio, con una grande partecipazione non solo di chi è stato coinvolto direttamente al Franchi. Nelladell’episodio, c’è da segnalare il ruolo die Dumfries.COS’È SUCCESSO – Dopo ila Edoardo, tuttora ricoverato al Careggi di Firenze, bisogna soltanto fare un grosso augurio di pronta guarigione al ragazzo e sperare che non abbia complicazioni. Quanto avvenuto oggi pomeriggio al Franchi è stato terribile e l’unica cosa da fare in questi casi è sperare che tutto vada per il meglio. Senza mettersi a fare supposizioni su cosa sia successo, soprattutto se non si hanno le conoscenze mediche per farlo. Quello che si può fare, però, è segnalare i fatti avvenuti in campo al momento deldi