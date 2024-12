Tpi.it - Attacco al Potere – Paris Has Fallen: tutto quello che c’è da sapere sulla serie su Italia 1

Leggi su Tpi.it

alHas: trama, cast, quante puntate e streaming dellasualHasè un’avvincentein onda su1 in otto episodi a partire dal 2 dicembre 2024 in prima serata. Dopo i tre blockbuster – Olympus Has, London Has, Angel Has– e un quarto in lavorazione, Night Has, il franchise cinematografico si declina in spinoff seriale diretto da Oded Ruskin (Nettare degli dèi, False Flag, No Man’s Land) e da Hans Herbots (Riviera), e scritto da Howard Overman (Misfits). Unache sicuramente appassionerà il pubblico più giovane, essendo ricca di azione e suspence. Vediamo insieme tutte le informazioni.TramaScorte al seguito di politici di primo piano, servizi francesi e inglesi (i mitici DGSE e MI6), agenti segreti, complotti e misteri, clamorosi colpi di scena, sono gli ingredienti di un serial che attinge dal quotidiano, per trovare spunti a trame sorprendenti, ma quanto mai realistiche.