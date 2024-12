Bollicinevip.com - Alberto Matano torna a parlare del suo coming out: “Non potevo tacere”

ricorda il suoout a Domenica In, cosa ha detto il conduttoreDue anni fa ilout in diretta,spiega perché non poteva piùIeriè stato ospite di Mara Venier a Domenica In, dove ha parlato del suo romanzo ‘Vitamia’, si è lasciato anche sfuggire interessanti rivelazioni sulla sua sfera personale.ospite a Domenica In (Screenshot video Raiplay)Il noto giornalista e conduttore ha parlato della sua storia d’amore con il marito e non ha potuto fare a meno di ricordare il momento in cui ha fattoout sul piccolo schermo. Lo ha fatto nel 2021 durante una puntata de La Vita in Diretta, parlando di omofobia rivelò a tutti di aver subito bullismo da giovane.Durante la sua ospitata a Domenica In, nella puntata di ieri,, sul suoout ha detto: “Siccome io quando ero ragazzino ho vissuto il bullismo ho detto ‘io a quel ragazzo devo qualcosa‘ e dal momento che io adesso ho una posizione non