Terzotemponapoli.com - Torino-Napoli, le mosse degli allenatori

Leggi su Terzotemponapoli.com

si giocherà a breve allo Stadio Olimpico Grande. Paolo Vanoli ed Antonio Conte, stando a quanto scrive La Gazzetta dello Sport, hanno ultimato i preparativi. Di seguito quanto scrive la rosea nell’edizione odierna., Paolo Vanoli ha preparato un vero e proprio blocco contro la cosiddetta ‘variabile Di Lorenzo’Paolo Vanoi, allenatore del, avrebbe preparato una gabbia per cercare di bloccare Giovanni Di Lorenzo, terzino del: “Paolo Vanoli conosce Antonio Conte e viceversa. L’allenatore delha fatto parte per alcuni anni dello staff tecnico dell’attuale guida tecnica del. Vanoli ha studiato con attenzione la squadra dell’amico Antonio e ha preparato un blocco importante su un calciatore in particolare. Non si tratta di un attaccante né di un centrocampista bensì di un difensore.