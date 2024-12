Terzotemponapoli.com - Torino-Napoli 0-1 – La sblocca McTominay

0-1 – La, Cronaca e tabellino della partita CRONACASolosupera Milinkovic-Savic. E sono loro i migliori nelle pagelle di0-1, match della quattordicesima giornata di Serie A. Una vittoria pesantissima per la squadra di Antonio Conte che blinda la vetta e sale a 32 punti in classifica. Il risultato sial 31?: Kvaratskhelia pesca in areache in girata sorprende sul suo palo Milinkovic-Savic, che poco prima aveva salvato in due occasioni la porta granata. Il Toro però resta vivo e ha una clamorosa occasione per pareggiare. Sanabria lavora benissimo un pallone per Adams che serve a Coco una palla da spingere in rete, ma il difensore è scoordinato e inciampa al momento dell’impatto. Al 65? è Milinkovic a negare lo 0-2 al: su cross dalla destra c’è il colpo di testa di Olivera, ma anche il riflesso da campione dell’estremo difensore.