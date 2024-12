Superlega | cade Trento ok Perugia e Verona

Leggi su Sportface.it

Prosegue la stagione 2024/2025 dinon sbaglia in casa di Monza e vince 3-1 (25-27 25-15 25-17 25-20). Dopo un primo set sottotono la Sir Safety alza i ranghi e centra la decima vittoria in campionato su dieci incontri e si prende la testa della classifica con una partita in meno dichea sorpresa contro la Lube per 3-1 (25-23 18-5 25-22 25-23) e resta seconda con 27 punti. Civitanova si avvicina ed è terza con 23 punti e una partita in più di. Modena si salva a Taranto al tie-break (21-25 25-23 24-26 25-17 15-8). Modena stacca proprio Taranto in classifica e sale al settimo posto con 14 punti. I pugliesi restano fermi a 10 punti. Nell’ultimo match di giornatabatte Padova a domicilio in tre combattuti set (27-25 25-20 25-21). La prima sale al quinto posto in classifica con 18 punti.