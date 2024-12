Tvplay.it - Serie A in lutto, il comunicato del Cagliari manda in lacrime i tifosi

Leggi su Tvplay.it

LaA piange un grande campione che nel corso della sua carriera ha militato soprattutto con la maglia del: ilè commoventeHa vestito i colori rossoblù negli anni più belli, quando sull’Isola si faceva calcio ad alti livelli. Nella sua carriera viene ricordato anche per l’esperienza alla Fiorentina, in cui ha lasciato un ottimo ricordo. Mancherà a tutti.A in, ildelin(TvPlay.it) C’è stato un periodo in cui inA non vincevano le solite grandi del Nord o perlomeno in cui la loro egemonia veniva sovente spezzata anche da qualche favola di provincia. Una di queste è stata la Fiorentina negli anni ’60 o il Bologna, per non parlare del, che con Gigi Riva ha conquistato uno storico scudetto nel 1970.