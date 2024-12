.com - Sanremo 2025, Rocco Hunt torna in gara dopo nove anni

è indoveper la terza voltala vittoria tra le Nuove Proposte e l’ultima partecipazione quando conduceva proprio Carlo Contiè indoveper la terza voltaaver trionfato nel 2014 nella sezione Nuove proposte con il brano Nu juorno buono – prima vittoria di un brano hip hop e di un brano in lingua napoletana nella storia delle Nuove proposte del Festival – e partecipato nel 2016 nella sezione Campioni con in brano Wake Up. A soli trent’è uno degli artisti più rilevanti del panorama musicale italiano e un riferimento fondamentale della scena rap che, con il suo lavoro, ha aperto la strada ad artisti di nuova generazione cresciuti con la sua musica.Uscito il 29mbre per la prima volta in digitale e in cd e vinile per la prima volta in fisico, Spiraglio di periferia, il primo mixtape che nel 2011 lo ha portato, appena diciassettenne, dalla periferia di Salerno al centro della scena rap nazionale conquistando subito l’attenzione del pubblico e degli addetti ai lavori con un talento unico, metrica e flow credibili e uno stile in grado di mettere insieme tradizione, innovazione e lingua napoletana.