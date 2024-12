Amica.it - Sanremo 2025: la reazione dei 30 big all’annuncio di Carlo Conti

, ci siamo. Dopo settimane di rumors e anticipazioni,ha svelato il cast ufficiale del 75esimo Festival della canzone italiana, in programma dall’11 al 15 febbraio. Al Teatro Ariston saranno 30 i Big in gara (e non 24 come annunciato in un primo tempo): «C’è un po’ di tutto, è un cast particolarmente variegato. Già dai nomi si capisce questo bouquet di fiori sanremesi musicale. Qualche nome nuovo, qualche conferma», ha spiegato il conduttore e direttore artistico al Tg1 delle 13.30.Chi sono i Big di– Achille Lauro– Gaia– ComaCose– Francesco Gabbani– Willy Peyote– Noemi– Rkomi– Modà– Rose Villain– Brunori sas– Irama– Clara– Massimo Ranieri– Emis Killa– Sarah Toscano– Fedez– Simone Cristicchi– Joan Thiele– The Kolors– Bresh– Marcella Bella– Tony Effe– Elodie– Olly– Francesca Michielin– Lucio Corsi– Shablo feat.