Ilrestodelcarlino.it - Sammaurese, missione playout. Scontro diretto a San Marino

La prima è andata bene e ha rimesso in corsa lache adesso punta ad entrare nella zona, la seconda delle quattro sfide dirette oggi porta i giallorossi allo stadio di Acquaviva per affrontare il San. Ci sono in palio punti vitali per entrambe, il Sanarriva dalla sconfitta subita a Pistoia e per non scivolare ancora più in basso deve cercare di conquistare un risultato positivo. Durante la settimana la società del Titano ha messo sotto contratto Filippo Fabbri, difensore anche della Nazionale sammarinese che potrebbe prendere il posto di esterno destro nel centrocampo a cinque che di solito Biagioni adotta per la sua squadra. Un movimento durante la settimana si è registrato anche a San Mauro, ma in uscita: Riccardo Montesi torna alla Duemme di Mercato Saraceno, il giovane esterno in questa stagione non ha ripetuto le ottime prestazioni mostrate un anno fa, per la prossima settimana sono possibili novità anche in entrata.