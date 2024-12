Liberoquotidiano.it - Romania di nuovo al voto, urne aperte per le presidenziali tra polemiche e incertezze

Bucarest, 30 nov. (Adnkronos) -diinoggi, domenica 1 dicembre. Ilsi svolge nell'incertezza in cui i risultati del primo turno hanno fatto precipitare lo scenario politico del Paese. Incertezza che si è innestata sull'aumento dei consensi, in atto già da agosto, prima di una seconda impennata a inizio novembre, per l'estrema destra. Se alle elezioni legislative in programma oggi il Partito socialdemocratico continuerà a contare su una maggioranza relativa dei voti, seppur ridotta rispetto al 2020, sarà di misura. Alcuni sondaggi lo danno infatti solo secondo dopo l'Alleanza per l'unione dei romeni (Aur). La settimana è iniziata con il risultato a sorpresa alledi domenica scorsa, la richiesta di giovedì da parte della Corte costituzionale del riconteggio dei voti - il cui esito è atteso per la tarda serata di oggi - e lo slittamento al pomeriggio di lunedì 2 dicembre della eventuale decisione, sempre da parte della Corte, di annullare il, in seguito alla vittoria a sorpresa dell'esponente dell'estrema destra, populista e filorussa, Calin Georgescu.