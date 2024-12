Ilfoglio.it - Qatar GP: direzione di gara nel caos, penalità a Norris riapre il mondiale costruttori

Leggi su Ilfoglio.it

Quel che riesce a combinare ladi corsa di un Gran Premio di formula 1 è qualcosa che a volte supera ogni immaginazione. Deve essere l’aria di queste zone desertiche arabe, ricorderete certamente cosa combinò Michael Masi nel 2021 regalando ila Verstappen. Ora a dirigere il carrozzone è arrivato un portoghese chiamato Rui Marques che nel Gp delne ha combinate di tutti i colori. Ah, lal’ha vinta Verstappen. Ancora una volta l’olandese ha fatto un capolavoro, a partire dallasprint di sabato quando ha fatto cambiare un set-up sulla vettura di Perez per avere un’informazione in più da utilizzare sulla sua vettura in. D’altronde in Red Bull sono sempre stati chiari: a noi interessa Verstappen e ilpiloti, di quelloci frega il giusto.