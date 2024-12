Oasport.it - Perché Federica Brignone non è partita in slalom a Killington: piccolo problema fisico

Leggi su Oasport.it

, seppur iscritta, non ha preso parte allospeciale di, che da pochi minuti ha visto concludersi la prima manche: a tenere alta la bandiera italiana sono state Martina Peterlini e Giorgia Collomb, che si sono qualificate per la seconda run.Subito Gianmario Bonzi, giornalista di Eurosport, ha parlato di unalla schiena, con la scelta precauzionale da parte dell’azzurra di non prendere il via. Dopo pochi minuti è giunta la conferma da parte della FISI, che ha spiegato che l’azzurra “ha cambiato idea a causa di un risentimento alla schiena“.Con l’assenza della statunitense Mikaela Shiffrin, caduta rovinosamente nel gigante di ieri, in testa allodopo la prima manche si trova la tedesca Lena Duerr, prima in 53?87, con la svedese Anna Swenn Laon seconda ad 11 centesimi e l’elvetica Camille Rast terza a 12 centesimi.