Lortica.it - Opocsoro

Leggi su Lortica.it

L’oroscopo del 1° dicembre: pianeti distratti e stelle che si riorganizzano per il mese nuovo.Dicembre è finalmente arrivato, ma le stelle sembrano ancora in fase di aggiornamento. I pianeti si muovono con la stessa energia di chi si alza dal letto al primo lunedì del mese, e il cielo promette qualche sorpresa. non necessariamente bella. Pronti a scoprire cosa vi riserva questo inizio mese? Prendete un caffè: ne avrete bisogno. Ariete(21 marzo – 19 aprile)Dicembre inizia con il piede sbagliato: ti senti pronto a conquistare il mondo, ma il mondo non sembra interessato a farsi conquistare. La tua impulsività ti porterà a fare mosse azzardate, tipo comprare regali inutili o discutere con un superiore. Respira, Ariete: non tutto è una sfida.Toro (20 aprile – 20 maggio)Il tuo motto oggi è “non disturbarmi mentre mi preparo al Natale”.