Dailymilan.it - Milan, Matteo Gabbia spinge Mike Maignan e Theo Hernandez verso il rinnovo. Le parole

avvicinaalcon il. Le dichiarazioni del difensore centrale italiano fresco di prolungamento contrattualeil. Il difensore centrale rossonero sottolinea come veda entrambi felici in questo momento entrambi i calciatori francesi al.Ragione per cui firmare per loro un prolungamento contrattuale sarebbe la decisione migliore dal punto di vista del giocatore italiano classe 2000. Una scelta in cui il numero quarantasei della formazione allenata da Paulo Fonseca spera, così come tutti i tifosiisti.Ledisulla questione rinnovi in seguito alla netta vittoria casalinga (3-0) ottenuta contro l’Empoli:Ora spero con tutti il cuore che possano restare anche: li vedo felici qui: sperofacciano come me.