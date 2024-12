Panorama.it - Lugano, la Svizzera che sa d'Italia

Leggi su Panorama.it

Delle sfumature del suo lago, così placido e romantico, si era accorto anche Luigi Pirandello, che lo definì «or fosco e ora morbido, come azzurro vel di seta». Da questo ramo, come da quello stranoto di Como, è stato sedotto Alessandro Manzoni, mentre Lucio Dalla ha ambientato qui Angeli, un’ironica ballata malinconica. Non solo per la comunanza della lingua, la prossimità geografica e i tanti incroci celebri, asi respira aria d’, ben fusa con l’ossigeno soffiato dalla natura straripante della. «Nelle giornate terse da quassù si vedono anche i grattacieli di Milano» ripetono le guide sulla cima del Monte San Salvatore (Montesansalvatore.ch), raggiungibile dopo una ripida, rapida salita su una funicolare. Cercare le punte del capoluogo lombardo interessa però poco, perché lo sguardo è rapito da immensità d’acqua e di montagne, tra vasti spazi dove le case sono ancora una minoranza.