La Pistoiese torna a vincere in trasferta | 3-1 alla Zenith Prato

, 1° dicembre 2024 – Lasi sblocca in, battendo 3-1 la, nella quattordicesima giornata d’andata del girone D del campionato di serie D. Dopo oltre due mesi (la precedente vittoria fuori casa datava 22 settembre 2024, 2-0 al Progresso), gli arancionino a conquistare i 3 punti lontano dallo stadio Marcello Melani. Grazie a questo successo restano sesti in classifica, ma agguantano a 25 punti l’Imolese, sconfitta 2-0 a Riccione. Al di là del valore non trascendentale dell’avversaria – laè penultima con il peggior attacco del raggruppamento – laha disputato un bel primo tempo, concentrata attenta e soprattutto continua nella sua ricerca del gol, e una ripresa di controllo, con una leggera sofferenza nel finale di gara. Notevole la differenza di valori tra le due squadre.