Nerdpool.it - La crociata dei bambini – Il primo crossover Vertigo

Leggi su Nerdpool.it

Nel 1993 nasce il marchio editorialedella DC Comics, dedicato alla pubblicazione di storie riservate a un pubblico maturo. Diverse erano le serie coinvolte, completamente slegate l’una dall’altra, ma che affrontavano talvolta tematiche comuni. L’editor capo Karen Berger aveva quindi pensato di realizzare un miniche provasse a farle incontrare e il tentativo diede vita a Ladei, una mini in due numeri pubblicata nel 1994, con i testi di Neil Gaiman, Alisa Kwitney e Jamie Delano, insieme ai disegni di Chris Bachalo e Peter Snejbjerg. Al contempo, per le serie coinvolte erano previsti degli annual che si integravano con la storia principale. Ma non ci fu un grande coordinamento e il risultato fu tutt’altro che soddisfacente. La vicenda saltava alcuni punti e il finale era piuttosto sbrigativo.