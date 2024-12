Quotidiano.net - "Io, Cupido tv: l’appuntamento è in cucina"

"La? Il focolare domestico. A tavola sono banditi gli smartphone". Flavio Montrucchio (49 anni), vincitore della seconda edizione del Grande Fratello, è oggi uno dei conduttori tv più amati dal pubblico: volto dell’iconico dating show Primo appuntamento su Real Time, da qualche giorno è tornato al timone del rinnovato Cook40, il game show che accende il mezzogiorno del sabato di Raidue. Tra pranzi e cene, cucine e ristoranti televisivi, il suo charme buca sempre lo schermo. E insieme alla moglie Alessia Mancini, da oltre vent’anni, forma una delle coppie più amate dal pubblico, come confermano anche i tanti follower che li seguono sui social. Dietro paillettes e lustrini, si “nasconde“ un Flavio più ruspante? "A casa curo l’orto così spesso in tavola abbiamo frutta e verdura davvero a chilometro zero, olio compreso: nei giorni scorsi insieme ad Alessia abbiamo fatto la raccolta delle olive.