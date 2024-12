Dailymilan.it - Il pensiero dell’avvocato del Diavolo: è un Milan da scudetto? Allenatore e società no ma la squadra ci deve credere…

Preciso come sempre il nostro avvocato delche si chiede se questoè relamente da. La risposta è scontata.Crediamoci. Con un Tijjani Reijnders così non possiamo non provare a rendere meno amara la stagione.sbagliato, dirigenza inadatta ma giocatori che per il livello del calcio italiano non possono non provare a scendere in campo per vincerle tutte.Molto freddo a San siro. Casino Royal sempre pessimo. Il resto invece bene. Rafael Leao ha voglia e si vede. Alvaro Morata srgna dopo 2 mesi e da la carica. Matteo Gabbia non può non essere sempre titolare in questo.L’Empoli mostra poco, bravino e di personalità il mediano Faustino Anjorin. In mezzo però oggi se la vede con un Youssouf Fofana versione nazionale francese (esce tra gli applausi) e un Rejinders in serata di gala.