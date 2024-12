Dailyshowmagazine.com - Giuseppe De Candia: Regista, Cantautore e Creativo Poliedrico

Deè un giovaneitaliano, noto per il suo approccionel raccontare storie autentiche e profonde. Nato a Bisceglie, Deha coltivato la sua passione per la musica e il cinema sin dall’infanzia, dimostrando un talento innato per entrambe le arti.Il percorso diDenel cinemaIl debutto di Decomeè avvenuto con il cortometraggio “Scrivimi per sbaglio”, un’opera a tematica LGBTQ+ che ha riscosso successo in numerosi festival cinematografici indipendenti. Il cortometraggio ha segnato l’inizio di un percorso artistico caratterizzato da sensibilità e impegno sociale.Successivamente, Deha diretto altri corti, tra cui il suo ultimo progetto, “Un Amico Vero”, un film breve che esplora la nostalgia dell’infanzia e l’importanza di affrontare sia la felicità che la tristezza come facce complementari della vita.