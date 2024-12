F1 gara GP Qatar replica in chiaro | orari programma e come seguirla

Leggi su Sportface.it

La F1 si prepara a vivere ladomenicale del Gran Premio del, evento culminante del weekend di. Il circuito mediorientale ospita il ventitreesimo e penultimo appuntamento del Circus, che si dirige verso le fasi finali della stagione. Il titolo piloti è già stato assegnato, con Max Verstappen che ha ottenuto il suo quarto Mondiale consecutivo, mentre è ancora da decidere il campionato costruttori. I due team in lizza per la vittoria sono McLaren e Ferrari, con la Rossa chiamata al massimo impegno per tenere i giochi aperti.Il Gran Premio avrà luogo domenica 1 dicembre, con il via atteso per le 17:oo italiane. La diretta sarà messa a disposizione esclusivamente degli abbonati Sky, ma poche ore più tardi sarà possibile godersi laanche in. Tv8, infatti, trasmetterà l’evento a partire dalle 21:30, con laseguita dalla cerimonia del podio e dalle interviste ai protagonisti.