Lanazione.it - Cin, Grosseto è ultima. Case turistiche in affitto. Il 45% è senza codice

Leggi su Lanazione.it

Cin ancora sconosciuto per metà delle strutture. AilIdentificativo Unico, che da gennaio sarà obbligatorio per gli affitti turistici, non è stato ancora richiesto dal 45%.in questa classifica è l’città toscana seguita poi da Firenze con il 43%Cin, Livorno (39%), Massa-Carrara (33%), Pistoia (31%), Prato (30%), Lucca (29%), Arezzo (25%) e Pisa (24%). Siena, invece, con il 20% di strutture ancoraCin è la più "virtuosa". C’è tempo ancora qualche settimana per adeguarsi al nuovo decreto legge che punta ad assegnare a qualsiasi unità immobiliare destinata alla locazione turistica il Cin, cioè ilIdentificativo Nazionale. Dal primo gennaio del prossimo anno chi non lo avrà sarà soggetto a sanzioni, si va da 800 a 8.000 euro di multa, mentre la mancata esposizione delviene sanzionata con pena pecuniaria da 500 a 5.