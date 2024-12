Lanazione.it - Ciclismo, la morte di Crescenzo D'Amore. Gareggiò 3 anni in Toscana

Pomigliano d’Arco, 1 dicembre 2024 - La notizia delladel napoletanoD’, ex corridore fino ai professionisti, ha destato profondo dolore anche in, regione nella qualeper 3. Stanotte a Pomigliano d’Arco in Campania, è stato trovato nella sua vettura morto, non si sa se per un malore è andato a sbattere o perché è uscito di strada. Su questo saranno le autorità competenti a fare luce. Classe 1979, D’indossò anche la maglia di Campione del Mondo juniores nel 1997 sul traguardo spagnolo di San Sebastian, quando gareggiava in quella stagione proprio incon la Polisportiva Vianova Madigan di Pieve a Nievole. L’anno dopo come Under 23 il passaggio al gruppo sportivo Grassi di Poggio a Caiano che era in quella stagione abbinato alla Vellutex di Casini di Quarrata.