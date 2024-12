Justcalcio.com - CdS – Juve, Fagioli in uscita. Zirkzee resta il grande sogno

Leggi su Justcalcio.com

2024-11-30 09:40:37 Fioccai e discussioni a causa dell’ultima news del Corriere dello Sport:Da ormai alcune settimane lantus ha deciso di cedere. È il centrocampista bianconero il prescelto per fare cassa a gennaio, quando Giuntoli dovrà finanziare un mercato fatto di opportunità e operazioni low cost. L’ex Cremonese come sacrificabile quindi, in Italia o all’estero, dove una serie di società inglesi e straniere hanno già preso le prime informazioni sui costi del cartellino (25-30 milioni). In particolare, va registrato da qualche giorno il forte interesse del Marsiglia, che su input del tecnico De Zerbi ha deciso di avviare i primi contatti per approfondire la situazione del classe 2001. La priorità dell’OMrafforzare la difesa – non a caso in Francia si parla anche di Danilo, ma c’è l’ostacolo del posto da extracomunitario – eal momento non rappresenta una vera necessità tecnica.