Bove crolla a terra a Firenze, è in ospedale. Non ha ripreso conoscenza ma respira da solo. Calciatori in lacrime

, è in. Non hamadainImprovvisamente il calciatore della Fiorentina si è accasciato a, sembrava in preda a convulsioni. Si era nel mezzo di Fiorentina-Inter, il gioco era fermo per una polemica per un pallone finito in fallo laterale.è stramazzato al suolo. Tutti subito si sono resi conto della gravità. Tutti i giocatori in campo hanno chiamato a gran voce l’ambulanza, ci sono state anche delle discussioni animate.in.Fiorentina’s Edoardoappears to have collapsed on the pitch. The players and medical staff have formed a protective wall around the midfielder as medical professionals attend to the situation. pic.twitter.com/itCxHTqrws— Ethan “Vector” Anderson (@Icefox2016) December 1, 2024Ihanno fatto cerchio attorno ache sembrava aprivo di