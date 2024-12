Sport.quotidiano.net - Basket serie C. Blitz Baskérs, è 9/9 (come gli Angels)

Nono sigillo consecutivo per iForlimpopoli che sbancano anche il parquet della Baia Flaminia di Pesaro: 71-84 (21-24; 41-45; 54-64) è il finale della sfida contro il Real, che conferma i forlimpopolesi in vetta alla classifica appaiati agliSantarcangelo (corsari sul campo di Ancona per 67-85). Sin dall’avvio sono i ragazzi di coach Tumidei a portarsi avanti nel punteggio: trascinati da un positivo Bracci sotto le plance, gli ospiti si portano subito avanti, ma i marchigiani restano sempre in scia con un brillante Tombari. Dopo la pausa lunga, arriva il break deiche, trascinati da un vivace Sampieri, si portano avanti fino sul +10 del 30’. Nell’ultimo quarto, Forlimpopoli allunga ulteriormente: una sfuriata di Jacopo Grassi e ancora Matteo Bracci confezionano l’allungo definitivo, consegnando il successo agli artusiani.