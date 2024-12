Sport.quotidiano.net - Arriva la capolista, la Tarros tenta l’impresa

Leggi su Sport.quotidiano.net

L’unica certezza della vigilia è che una delle due dovrà interrompere la propria striscia positiva che per entrambe dura da 4 turni.-San Miniato apre dunque il girone di ritorno della prima fase del girone B della serie B Interregionale di basket e sicuramente lanon ha un compito agevole nell’ospitare una delle treche però non sono lontanissime in classifica, 4 lunghezze, da Ramirez e compagni, visto l’enorme equilibrio del campionato. Ed il PalaSprint può veramente rappresentare l’ago della bilancia della stagione per i ragazzi di coach Diacci dato che, a parte Empoli, tutte quelle che stanno davanti ai bianconeri dovranno salire dal Granducato in Liguria. Una squadra giovane quella guidata da coach Martelloni che ha saputo guardare oltre l’infortunio di Stefano Capozio (rottura del crociato per l’ala-pivot classe ‘98, ndr), capitano ed anima da ben 9 stagioni consecutive della compagine pisana.