Biccy.it - Angelo Madonia risponde a Selvaggia Lucarelli: “Per dare un’informazione corretta”

Leggi su Biccy.it

Sonia Bruganelli esono ormai entrambi fuori da Ballando con le Stelle, la prima non è riuscita a rientrare durante il ripescaggio, mentre il secondo è stato allontanato da giorni in seguito a delle divergenze con Federica Pellegrini. Il suo nome è stato però tirato in ballo durante la puntata dache ha sottolineato una sua mossa social: quella di condividere su Instagram la face card del ripescaggio di Sonia Bruganelli e Carlo Aiola invitando implicitamente i suoi follower a supportarla.“Volevo dire che trovo molto inelegante che da casaposti la card della fidanzata e dica di votare lei” – ha dichiarato Sonia Bruganelli – “Questo dopo che ha fatto un percorso con Federica Pellegrini. Ecco, se volevamo toglierci il dubbio che ci fosse dell’ineleganza in questa storia, adesso ce lo siamo tolti.