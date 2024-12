Anticipazionitv.it - Alessia Pecchia lascia la Casetta di Amici: il motivo e le polemiche

La ventiquattresima edizione di, in onda su Canale 5, continua a far parlare di sé. Al centro delle, questa volta, c’è, ballerina di latino americano scelta dalla maestra Alessandra Celentano per entrare nella scuola. Nonostante il regolamento vieti agli allievi dire laper eventi esterni,ha recentemente ottenuto un permesso speciale per partecipare ad una gara importantissima: scopriamo di cosa si tratta e perchè i telespettatori non hanno apprezzato.Perchèhato la scuola di24, già vincitrice dei World Championship Solo Latin lo scorso anno, è stata richiamata dagli organizzatori del mondiale per difendere il suo titolo. La ballerina hato temporaneamente ladiper recarsi a Sarajevo, dove ha gareggiato contro alcuni dei migliori talenti della danza internazionale.