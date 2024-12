Notizie.com - Adi 2025: brutta sorpresa per i beneficiari. Cosa accadrà

Moltidell’Assegno di Inclusione riceveranno una mensilità in meno durante il prossimo anno: il motivo enel dettaglio.Nelsi ridurranno le mensilità di erogazione dell’Assegno di Inclusione per alcunidel sostegno riconosciuto a decorrere dal 1° gennaio 2024 per sostituire, insieme al Supporto per la Formazione e il Lavoro (Sfl), il Reddito di Cittadinanza che il Governo ha deciso di cancellare.Adiper i(Notizie.com)L’Assegno di Inclusione è una misura di sostegno economico e di inclusione sociale e professionale che può essere richiesta dai soggetti in possesso di determinati requisiti. Gli importi, sino ad un massimo di 630 euro, vengono erogati con cadenza mensile per una durata di 18 mesi, alla scadenza è possibile richiedere il rinnovo per ulteriori 12 mesi, ma l’anno prossimo le mensilità per alcunisaranno 11.