Accadde oggi, 1° dicembre: Renato Zaccarelli ed altre ricorrenze

1°edEra il settembre del 2000 quando, sfogliando un articolo sui prodotti ufficiali del Diavolo’, mi soffermai su un immagine di Maldini dallo slogan “Una bandiera si vede quando il vento soffia forte”. C’era anche Paolo in campo il 12 aprile ’87, quando lui disputò l’ultima partita. Del club granata è stato un campione, dirigente e allenatore. “Classe pura”, il titolo del capitolo a lui dedicato nel libro di Eraldo Pecci ‘Il Toro non può perdere’. Il 1°1974metteva a segno la prima rete in maglia granata. Quel dì festeggiava il compleanno Francesco Franzoni, campione d’Italia nel 1928.avrebbe compiuto settant’anni François Van der Elst, il quale a livello internazionale con l’Anderlecht festeggiò due Coppe delle Coppe e due Supercoppe europee, senza dimenticare il secondo posto con il Belgio all’Europeo ’80.